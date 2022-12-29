الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نانسي عجرم: مصر تطورت وتغيرت بسرعة رغم التحديات

نانسي عجرم
نانسي عجرم

بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حلقتها في برنامج "سهرانين"، بأغنية "بدنا نولع الجو"، والتي أشعلت بها ستوديو البرنامج بحماس الجمهور.

وقالت نانسي خلال حواره مع الفنان أمير كرارة، في البرنامج المذاع عبر فضائية "on": "كتير سعيدة إني معاكم ومن زمان كان نفسي أكون معاكم وبتابع البرنامج وبحب جوه كله".

تفاصيل أول زيارة لنانسي بمصر

وكشفت تفاصيل أول زيارة لها لمصر، مؤكدة أنها كانت منذ 20 عامًا مؤكدة أنها تشعر خلال زيارتها لمصر أنها في بيتها وبين أهلها، ولديها أصدقاء وأقارب بمصر تزورهم.

وأكدت أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في وقت قليل جدًا وسريع، مشيرة إلى أنه ليس سهلًا الوصول لهذا التطور في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية، وهناك تحديات، ولكن المصريين يحبون وطنهم وبنتمون له كثيرًا.

مصر تطور سريع تحديات المصريين تفاصيل أول زيارة لنانسي بمصر

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