بعد الخسارة.. تفاصيل رسالة شادى محمد لفريقه بـ« كابيتانو مصر»

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

البداية كانت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، علق كابتن حازم إمام: "الكورة فيه قليلة بس التوتر عالي أبو الدهب متوتر جداً.. وشادي متوتر جداً والكورة اللي جت في العارضة قلبت المباراة شوية".

وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف، واتجه الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لحسم نقاط المباراة وتصدر المجموعة.

وفي النهاية، فاز فريق محمود الجوهري بقيادة محمود أبوالدهب، على فريق صالح سليم بقيادة شادي محمد.

وواسي شادي محمد فريقه قائلاً: "معلش ربنا كاتب ده لازم نرضي بإرادة ربنا دي ضربات جزاء اسمها ضربات الحظ.. امشي رافع راسك لفوق.. الرجالة متعيطش.. الراجل ينام ويصحى لمباراة بكرة علشان نكسب".

رغم الخسارة إهداء الشارة الذهبية لأحد لاعبي فريق شادي محمد

وتابع:" اتمنيت محدش يمشي، بس اللي يمشي يكتب على تسريحته على السرير.. إن شاء الله هلعب في أكبر ناد، زي ما كل الكباتن الكبار بيعملوا".

وقال حازم إمام:" محدش بيكسب على طول وبيخسر على طول بس إلا بيخسر لازم يتعلم بعد كده عشان يكسب، تعيط ومتشتغلش هتفضل تعيط طول عمرك".

وأكمل:" هنختار 3 كويسين مع شادي وحد منهم يأخد الشارة الذهبية ولقدر الله خسرتوا ده مبيمشيش بيفضل قاعد، هختار رقم 10، هدي الشارة لمحمد رضا باك شمال".