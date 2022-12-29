الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد الخسارة.. تفاصيل رسالة شادى محمد لفريقه بـ« كابيتانو مصر»

شادي محمد
شادي محمد

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

البداية كانت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، علق كابتن حازم إمام: "الكورة فيه قليلة بس التوتر عالي أبو الدهب متوتر جداً.. وشادي متوتر جداً والكورة اللي جت في العارضة قلبت المباراة شوية".

وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف، واتجه الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لحسم نقاط المباراة وتصدر المجموعة.

وفي النهاية، فاز فريق محمود الجوهري بقيادة محمود أبوالدهب، على فريق صالح سليم بقيادة شادي محمد.

وواسي شادي محمد فريقه قائلاً: "معلش  ربنا كاتب ده لازم نرضي بإرادة ربنا دي ضربات جزاء اسمها ضربات الحظ.. امشي رافع راسك لفوق.. الرجالة متعيطش.. الراجل ينام ويصحى لمباراة بكرة علشان نكسب".

رغم الخسارة إهداء الشارة الذهبية لأحد لاعبي فريق شادي محمد 

وتابع:" اتمنيت محدش يمشي، بس اللي يمشي يكتب على تسريحته على السرير.. إن شاء الله هلعب في أكبر ناد، زي ما كل الكباتن الكبار بيعملوا".

وقال حازم إمام:" محدش بيكسب على طول وبيخسر على طول بس إلا بيخسر لازم يتعلم بعد كده عشان يكسب، تعيط ومتشتغلش هتفضل تعيط طول عمرك".

وأكمل:" هنختار 3 كويسين مع شادي وحد منهم يأخد الشارة الذهبية ولقدر الله خسرتوا ده مبيمشيش بيفضل قاعد، هختار رقم 10، هدي الشارة لمحمد رضا باك شمال".

مواد متعلقة

«كابيتانو مصر».. شادي محمد لحازم إمام: التدريب ده قصة صعبة جداً

«كابيتانو مصر».. انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى وأبوالدهب «بنحترم الحكام»

«كابيتانو مصر».. شادي محمد لفريقه: متلعبش كورة وانت خايف مش هتقدر تعمل حاجة

جمهور «كابيتانو مصر» يشعل المباراة بين فريقي «صالح سليم» و«محمود الجوهري»

«كابيتانو مصر».. شادى محمد: مبحبش أخسر والهزيمة بالنسبة لى صعبة أوى

صفاء النجار: وجود الإنسان وعدمه بيعتمد علي مساهمته الفعلية في زمنه

صفاء النجار عن السنة الجديدة: لازم نلغى تعبير بنضيع وقت ونعيش عصرنا

مدير سد جوليوس نيريرى: سنوفر نصف احتياجات تنزانيا من الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

رئيس «الغرفة التجارية بسوهاج»: إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة لضبط الأسعار

مستفيدة من قافلة «حياة كريمة»: «خلصوني من آلام استمرت لـ7 سنوات»

حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو