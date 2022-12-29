إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلة رضيعة في حادثي سير مختلفين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم أطفال في حادثي إنقلاب سارة وتصادم سيارة بدراجة بخارية منفصلين بمحافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مزرعة الكوثر بمركز بني مزار شمال المحافظة، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: علاء كساب 30 عامًا، محمد صلاح 28 عاما، سائقين، الأول يقيم بمركز بني مزار والثاني من محافظة كفر الشيخ، وتم نقلهما لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مأمور مركز شرطة المنيا، باصطدام سيارة ملاكي "فرت هاربة" بدراجة نارية من الخلف ورقمها 1938 ن ص ع، بطريق المنيا الجديدة أمام إدارة المرور، مما أسفر عن إصابة كل من: رشا إسماعيل 38 عاما، يارا علاء 9 أشهر، وشقيقها حسن عمره عامين، وجميهم يقيمون بإمبابة بالجيزة.

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط السيارة الملاكي وقائدها.