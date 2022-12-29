«كابيتانو مصر».. انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وأبو الدهب «بنحترم الحكام»

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وخلال المباراة كان هناك خلاف على جون وبعد الجواء للفار، عقب، محمود أبو الدهب قائلاً: "كان في ضربة جزاء وإن كنت بطالب الحكم أن يكون في فار ويحققوا العدالة عشان منضيعش ألاعيبه اللي في الملعب فلما قال مش ضربة جزاء احترمت قرار الحكم".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.