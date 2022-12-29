حازم إمام: «كابيتانو مصر» أحسن حاجة اتعملت للكرة في مصر

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج .

وكان العامل النفسي وعامل الخبرة كان لهم تأثير كبير على أداء الفرقتين وده ظهر في جس النبض والإيجابية القليلة على المرمى ولكن المدربين كانوا متفهمين أن تلك المباراة الأولى في البطولة.

وعلق حازم إمام: "فكرة إنك تجمع مدرباً مع لاعبين عمرهم ما لاعبوا مع بعض في حد ذاته موضوع صعباً جداً أنك تلمه في وقت قليل جداً".

وتابع: "الولاد عندهم فرصة كبيرة جداً أنهم يتشافوا من برنامج معمول له إنتاج كبير جداً يمكن أحسن حاجة شوفتها اتعملت في مصر للكرة، في تعب وجهد مبذول عشان تخرج اللاعبين دول، شايف إنهم محظوظون أنهم موجودون".