«كابيتانو مصر».. شادى محمد: مبحبش أخسر والهزيمة بالنسبة لى صعبة أوى

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وعقب كابتن شادي محمد، "أنا فرحان منذ بداية الـ"كابيتنانو مصر"، بس أنا مركز علشان معرفش الهزيمة، وعندي مشكلة في الهزيمة، الهزيمة بالنسبة ليا حاجة صعبة أوي".