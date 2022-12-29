جمهور «كابيتانو مصر» يشعل المباراة بين فريقي «صالح سليم» و«محمود الجوهري»

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج .

وبعد أن انتهى المعسكر التجهيزي للاعبين أقيمت مباراة بين فريقي كابتن شادي محمد والذي يحمل اسم الراحل صالح سليم، وكابتن محمد الدهب الذي يحمل اسم الراحل محمود الجوهري، وحضر المباراة كابتن نادي الزمالك الأسبق، حازم إمام.

ونادى جمهور المباراة علي حازم إمام بهتافه المشهور" تعالي يا حازم، ليذهب إمام محيي للجمهور من الشباب الصاعد.

وتصاعدت الهتافات لكابتن محمود الدهب "يا دهب يا دهب ورينا العجب".