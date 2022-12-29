أنغام: صابر الرباعي يتمتع بثقة في الأداء نادرة الوجود

قالت المطربة الكبيرة أنغام إن الموسيقار محمد عبد الوهاب حرص على تطوير الموسيقى الذي توقف عندها سيد درويش بصورة كبيرة، كما أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يحترم ويقدر المشوار الفني لسيد درويش بصورة شهدها الجميع آنذاك.

تطوير الموسيقى

وأكدت صابرين، خلال تقديمها برنامج "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن صابر الرباعي صوته مبهر بصورة كبيرة على مدار ال٣٠ عام الماضيين، مشيرة أن الفنان صابر الرباعي من أبرع وأهم الأصوات العربية على الإطلاق.

قوة صوت الرباعي

أضافت أن وقفة الفنان صابر الرباعي على المسرح تدل على قوة صوته وأدائه الاستعراضي والفني والصوتي المبهر، معلقة:" أتمنى من كل قلبي تستمر لياقته الصوتية، يتمتع بثقة في الأداء نادرة الوجود، عنده ذوقه الخاص".