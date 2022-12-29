أول نقطتين لـ«محمود الجوهري» أمام «صالح سليم» في «كابيتانو مصر» وخروج لاعبين بالبكاء

انتهت المباراة الأولى ضمن منافسات برنامج «كابيتانو مصر» بفوز فريق «محمود الجوهري» بقيادة الكابتن محمود أبو الدهب بأول مباراة على فريق «صالح سليم» بقيادة شادي محمد وحصول الفائز على نقطتين بنظام البطولة كما يمنح الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط.

وهنأ محمود أبو الدهب فريق وحمسهم للقادم ومنح الكابتن حازم إمام الشارة الذهبية إلى اللاعب رقم 12 في فريق محمود الجوهري وهو مصطفى عيسوي حيث رأى أنه لاعب حريف ومن قوانين البطولة أن الشارة الذهبية تمنع خروجه من قبل المدرب في حالة الخسارة.

برنامج كابيتانو مصر

بينما دعم الكابتن شادي محمد فريق بعد الخسارة ومنح الكابتن حازم إمام الشارة الذهبية للاعب رقم 10 محمد رضا لمنحه الشارة الذهبية، وتم استبعاد الحارس الثالث لفريقه محمد علام حيث خرج باكيا ولاعب آخر من الفريق هو زياد محمد حيث خرج باكيا أيضا وابكى شادي محمد.

وشهدت الحلقة لفتة مميزة حيث ودع الفريقان اللاعبان المستبعدان من الفريق من أجل دعمهم بشكل مميز للغاية.