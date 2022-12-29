الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل فرق برنامج «كابيتانو مصر» وأسماء المدربين وأول مباراة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بعد اكتمال اختيار عدد المشاركين في برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تم تقسيمهم لفرق.

الفرق تم تقسيمها إلى ثماني فرق تضم مجموعة أول وثانية، وكل منهما تضم 4 فرق تجمع أسماء كبار الشخصيات والنجوم في عالم كرة القدم.

المجموعة الأولى: 

فريق كابتن صالح سليم بقيادة كابتن شادي محمد.

فريق كابتن حمادة إمام، بقيادة كابتن طارق السيد.

فريق كابتن محمود الجوهري، بقيادة كابتن محمود أبوالدهب.

فريق كابتن محمد لطيف، بقيادة كابتن سيد معوض.

المجموعة الثانية:  

فريق كابتن أبوجريشة بقيادة محمد اليماني.

فريق كابتن بوبو بقيادة كابتن أحمد الكأس.

فريق كابتن مسعد نور، بقيادة عبد الستار صبري.

فريق كابتن محمد عبدالوهاب، بقيادة كابتن سارة حسانين. 

أول مباراة

وجمعت أول مباراة في المسابقة بين كل فريقي صالح سليم، ومحمود الجوهري بقيادة كل من شادي محمد، ومحمود أبوالدهب.

«كابيتانو مصر»، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التي تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.

كابيتانو مصر فرق كرة القدم المجموعة الأولى المجموعة الثانية أول مباراة

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