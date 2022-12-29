«حكاية غرفة.. قرن من الزمان»... وثائق وصور ترصد تاريخ «تجارية الإسكندرية»

حين تتجول بميدان محطة الرمل الشهير بمحافظة الإسكندرية، سيجذب انتباهك ذلك المبنى التاريخي الساحر الذي يعود بنائه إلى أوائل القرن الماضى بتصميمه البديع المميز، ليجعلك تبحر معه وتعود بالزمن لـ100 عام مضت، حين تم بناء مبني الغرفة التجارية العريق بالإسكندرية.

وثائق وصور وبيانات لمواقف وطنية، على مدار قرن من الزمان، صنعت تاريخ غرفة الإسكندرية، فليس المبنى فقط الذي يظهر العراقة والتميز، بل احداثًا مرت على مصر كانت للغرفة التجارية دورًا هامًا بها.

ومع احتفال الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحد أقدم وأعرق الغرف التجارية بمصر والمنطقة العربية والقارة الافريقية وعلى مستوى العالم أيضًا، بمرور مائة عام على إنشائها، تستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز الأحداث التي عاصرتها الغرفة وتم توثيقها في مجلد حمل اسم « حكاية غرفة.. قرن من الزمان».



نشأة الغرفة التجارية بالإسكندرية

في 25مارس عام 1922 وفي اجتماع حضره صفوة تجار الإسكندرية، وبمكتب محمد افندي توفيق شوقي، أعلن عن بداية عهد جديد في التجارة بمصر، وهو مولد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية،

وفي 30 إبريل من نفس العام، اجتمع أعضاء عمومية التجار بحضور 44 تاجرً للإعلان الرسمي عن إنشاء الغرفة برئاسة محمد افندي توفيق.

مبنى الغرفة التجارية

في أغسطس 1932، طلبت الغرفة من توفيق دوس باشا وزير المواصلات والمالية، معاونة الغرفة في الحصول على قطعة أرض من أملاك الحكومة لإقامة مبنى الغرفة.

وفي مارس 1933 نجحت الجهود حيث قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة اسماعيل باشا صدقي تخصيص قطعة الأرض رقم 145الكائنة بشارع سعيد الأول بإيجار قدره جنيه واحد سنويا لمدة 20عامًا وذلك بعد موافقة الملك فؤاد الاول والذي أبدى إعجابه بتصميم المبني الذي اسند المهندس المصري من اصول فرنسية« اولنجية».

وتم افتتاح المبنى رسميًا يوم 14 نوفمبر 1935، بحضور محمد حسنين مندوب الملك فؤاد، والأمير عمر طوسون وحسين صبري محافظ الإسكندرية. وقدرت تكاليف إنشاء المبنى 10ألاف و897جنيه، و708قرشا.

موقف الغرفة من الحرب العالمية الثانية

وفي اعقاب الحرب العالمية الأولى، تدخلت الغرفة في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب، وعملت على حل الكثير من المشكلات التي كانت تواجه التجار، واستطاعت في عام 1927 أن تقف في وجه التجار الأجانب الذين ناهضوا المرسوم الملكي الخاص بقواعد تأسيس الشركات المساهمة، حيث رفضت كل محاولات الغرف الأجنبية لإلغاء هذا المرسوم.

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية وتأثر البلاد بتداعيات الحرب اصدر مجلس الغرفة خلال اجتماعه بتاريخ 4سبتمبر عام 1939 بيانا ناشدت فيه المنتجين والتجار والمستهلكين، عدم الاستماع للشائعات وشرحت خلال البيان حالة البلاد الحقيقية من ناحية المواد الغذائية الضرورية، والتي تقضي على محاولات إحداث غلاء مصطنع، وتم طبع نداءات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لتوزيعها، وفي العام 1942 شكلت لجنة لمساعدة التجار الذين ساءت حالتهم المادية جراء الحرب.

المواقف الوطنية

اقترحت الغرفة التجارية بالإسكندرية في عام 1946، إنشاء اسطول لصيد الأسماك وخصصت 1500 لإعداد الدراسة وتم موافقة وزير التجارة والصناعة على دعم المشروع.

وفي عام 1948 تبنت مشروع إقامة مصنع لصناعة الآلات الكاتبة لإدخال صناعة جديدة لمصر.

وفي عام 1951 تبنت حملة لمقاطعة البضائع الانجليزيه ردًا على الممارسات الوحشية للقوات الانجليزيه على مدن القناة.

وفي عام 1955، قرر المجلس الاسهام في تسليح الجيش المصري بمبلغ 1000جنيه، فضلا عن ضمان توفير احتياجات المواطنين اثناء حرب 1956.

وفي 1967، ساهمت في سندات الجهات عقب حرب اكتوبر المجيدة بميلغ 25ألف جنيه.

زيارة محمد نجيب وجمال عبد الناصر

وعقب ثورة 23 يوليو، التي تفاعل معها رجال الاعمال والتجار، استقبل أكثر من 300 من اعضاء غرفة الإسكندرية اللواء محمد نجيب خلال زيارته التاريخية في أكتوبر 1952 لدار الغرفة.

وتفقد “نجيب” اقسامها المختلفة كما زار معرض المصنوعات المصرية التي جددته الغرفة للبيع للجمهور ومحاربة الغلاء.

وفي أبريل 1953 استقبلت لجنة البنوك بالغرفة الزعيم جمال عبد الناصر وعدد من الضباط، واثني عبد الناصر على الجهود التي تبذلها اللجنة لرفع مستوى الاقتصاد المصري.

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