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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم وترددات القنوات الناقلة 30-12-2022

مباريات الدوري الانجليزي
مباريات الدوري الانجليزي

ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وترددات القنوات الناقلة، حيث يهتم محبي كرة القدم بمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي – أحد أقوى دوريات العالم في كرة القدم- والذي تم استئنافه عقب انتهاء كأس العالم بقطر والذي فازت به دولة الأرجنتين.

 

وتقدم “الدستور” لقرائها في التقرير التالي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والدوري المصري والقنوات الناقلة لهما.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم 

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات  الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج، وجاء جدول مباريات الدوري الإنجليزي كالتالي:

  • اليوم الجمعة : مباراة وست هام و برينتتفورد الساعة 21:45
  • اليوم الجمعة : مباراة ليفربول و ليستر سيتي الساعة 22:00

جدول مباريات الدوري المصري 

ينقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD و كذلك تقنية SD.

 

  • أسوان – الزمالك.. الإثنين 2 يناير 2023.. 14:45 مصر، 15:45 السعودية استاد أسوان
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  • الأهلي- بيراميدز.. الإثنين 2 يناير 2023.. 19:00 مصر، 20:00 السعودية
  • الزمالك – الداخلية.. الخميس 5 يناير 2023.. 19:00 مصر، 20:00 السعودية.. استاد القاهرة الدولي
  • إنبي – الأهلي.. الخميس 5 يناير 2023.. 17:00 مصر، 18:00 السعودية
  • الاتحاد – الزمالك.. الأربعاء 11 يناير 2023.. 19:00 مصر، 20:00 السعودية.. استاد برج العرب
  • الزمالك – الأهلي..  السبت 21 يناير 2023.. 19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد القاهرة الدولي
  • غزل المحلة – الزمالك.. الثلاثاء 24 يناير 2023.. 17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد غزل المحلة
  • الزمالك – فيوتشر.. الأحد 29 يناير 2023: 19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد القاهرة الدولي
  • فاركو – الزمالك.. الإثنين 6 فبراير 2023 الساعة 17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد الإسكندرية

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