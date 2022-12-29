الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن قوافل «حياة كريمة»

الكشف بالمجان على 2263 مواطن بسيدى سالم في كفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بقرية إصلاح شالما بمركز سيدي سالم، على مدار يومين.

وانطلقت القافلة بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وشملت القافلة 13 عيادة متخصصة ضمت 10 تخصصات طبية مختلفة منها (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، مسالك، جراحة عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، وبلغ إجمالي المواطنين المترددين على الحملة 2263 مواطنا، وإجراء تحاليل طبية لـ171مواطناً، وإجراء 79 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية.

كما تلقى 1113 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، تضمنتها القافلة ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة “الضغط والسكر”.

واستفاد منها 123 مواطناً، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ 21 مريضا، والتحويل على اقرب مستشفى لـ39 مريضا، لاستكمال تلقي العلاج اللازم او لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

سيدي سالم حياة كريمه كفر الشيخ مجانا قافلة طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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