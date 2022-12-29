الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة لناشئى كابيتانو مصر.. رسائل تشجيعية من أسرهم

جريدة الدستور

عرضت، اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم على فضائية أون، والذى أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "كابيتانو مصر".

ظهر فى الحلقة استعدادات اللاعبين للمنافسات، من تجهيزات إلى جانب تناولهم وجبة الإفطار فى الفندق.

وتفاجأ اللاعبون عند العودة إلى غرفتهم بعد تناول وجبة الإفطار، بمفاجأة لبس مقدمة كابيتانو مصر، بالإضافة إلى بوكس هدية، بداخله جواب من ذويهم وأحبائهم لتشجيعهم على مواصلة التفوق، والفوز بـ"كابيتانو مصر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

بعد عام مضطرب شابه شح الإمدادات.. أسعار النفط ترتفع في نهاية 2022

«حدث ليلا».. مصرع وإصابة 5 إثر انهيار شرفة بالإسكندرية

حبس عاطلين ضبطا بكيلو هيروين و16 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس سائق تروسيكل دهس مسنا في حلوان

الذهب يتجه لانخفاض 0.5% سنويًا بسبب رفع «الفيدرالى الأمريكى» لأسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو