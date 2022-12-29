مفاجأة لناشئى كابيتانو مصر.. رسائل تشجيعية من أسرهم

عرضت، اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم على فضائية أون، والذى أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "كابيتانو مصر".

ظهر فى الحلقة استعدادات اللاعبين للمنافسات، من تجهيزات إلى جانب تناولهم وجبة الإفطار فى الفندق.

وتفاجأ اللاعبون عند العودة إلى غرفتهم بعد تناول وجبة الإفطار، بمفاجأة لبس مقدمة كابيتانو مصر، بالإضافة إلى بوكس هدية، بداخله جواب من ذويهم وأحبائهم لتشجيعهم على مواصلة التفوق، والفوز بـ"كابيتانو مصر".