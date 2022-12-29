كابيتانو مصر.. غرف فندقية وملاعب وحمامات سباحة.. تفاصيل معسكر اللاعبين

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج "كابيتانو مصر" المُذاع عبر فضائية "ON"، تجهيزات المعسكر الذى يٌقيم فيه اللاعبون.

وأوضح التقرير، أن إدارة البرنامج اهتمت بالمساحات الخضراء لمساعدة اللاعبين على الاسترخاء، بالإضافة إلى ملاعب تدريب على أعلى مستوى، فضلًا عن غرف فندقية 5 نجوم مع خدمات مميزة.

وتابع التقرير: "صالات الألعاب الرياضية لتطوير القوة البدنية، ومطعم على أعلى مستوى، ويعمل على حسب النظام الغذائى الموضوع للاعبين، بالإضافة إلى حمامات سباحة للتدريب والترفيه، وقاعات للمحاضرات، فضلًا عن منطقة ألعاب لتجديد النشاط وتنمية روح الفريق".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" يومى الخميس والجمعة، فى تمام الساعة 9 مساءً على قناة ON.