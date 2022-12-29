جلسة تصوير خاصة لنجوم كابيتانو مصر قبل انطلاق البطولة

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج "كابيتانو مصر"، اليوم الخميس، لقطة رائعة من إدارة المشروع للشباب الموهوبين المشاركين فى المشروع.

وحرص منظموا "كابيتانو مصر"، على منح كل لاعب من الموهوبين المشاركين رسالة خاصة من أهله فى أول أيامه فى معسكر البطولة.

وخضع نجوم كابيتانو مصر الشباب لجلسة تصوير خاصة بهذه المرحلة من البطولة، قبل انطلاق المباريات.

وتذاع حلقات برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب، فى التاسعة مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر فضائية "ON".