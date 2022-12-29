الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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فؤاد عودة لـ«القاهرة الإخبارية»: كورونا تضرب الصين مرة أخرى

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن إيطاليا بدأت منذ أمس إجراء فحص إجباري لكل القادمين من الصين، وبعد عمل مسحات للقادمين بميلانو وروما تبين أن 50% منهم إيجابية وبعد الفحص بالمختبرات تبين أن المتحورات الفيروسية غير جديدة.

تفشي فيروس كورونا 

وأكد الدكتور فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في الصين صعب حسب البيانات الطبية الصينية، وتكمن الخطورة في انتشار الفيروس إلى الخارج، خاصة بعد خروج عدد كبير من الصينيين.

فحوصات الصين الطبية

وأشار إلى أن الرابطة طالبت من منظمة الصحة العالمية التنسيق مع كل وزارات الصحة على مستوى العالم ليكون هناك قرار موحد بشأن إجراء الفحوصات للقادمين من الصين.

فؤاد عودة الرابطة الطبية الأوروبية تفشي كورونا بالصين القاهرة الإخبارية فحوصات الصين الطبية

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