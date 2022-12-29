الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء أرمينيا ينتقد مجددًا الجنود الروس فى قرة باغ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مجددا، الخميس، قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في ناجورني قرة باغ، متهما عناصرها بأنهم "شهود صامتون" على العدوان الأذربيجاني في هذه المنطقة المتنازع عليها، فيما رفضت موسكو هذه الانتقادات.

وقال باشينيان خلال اجتماع للحكومة الأرمينية "سلوك قوات حفظ السلام الروسية غير مقبول بالنسبة إلينا، لقد أصبحوا شهودًا صامتين" على المحاولات الأذربيجانية لطرد الأرمن من ناجورني قرة باغ.

تتهم يريفان المسلحين الأذربيجانيين بقطع طريق حيوي منذ منتصف ديسمبر- ممر لاتشين- الذي يربط أرمينيا بالأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن في ناجورني قره باج، المنطقة الجبلية التي انفصلت عن أذربيجان مطلع التسعينات حيث يقول السكان إنهم يخشون الآن وقوع أزمة إنسانية.

هذا الحصار الذي نفذه عشرات الأشخاص الذين يزعمون بأنهم نشطاء بيئيون، حصل رغم وجود قوة حفظ سلام روسية منتشرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في عام 2020.

ننتظر الكشف عن خارطة طريق

وقال باشينيان الخميس "تنتظر أرمينيا وناجورني قرة باغ أن تكشف روسيا خارطة الطريق التي وضعتها لفتح ممر لاتشين".

وتابع انه في الوضع الحالي على روسيا إما أن تسعى للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لقواتها العسكرية وإما أن تطلب نشر "كتيبة إضافية  متعددة الجنسية" في المنطقة.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس الانتقادات "غير المقبولة".

وقالت خلال لقاء  صحفي إن "قوات حفظ السلام الروسية تبذل كل ما في وسعها لتحسين الوضع على الأرض".

دارت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع التسعينيات عند تفكك الاتحاد السوفيتي للسيطرة على ناجورني قرة باغ حيث الغالبية الأرمينية التي انشقت عن أذربيجان.

هذا النزاع الأول الذي أودى بـ30 ألف شخص، انتهى بانتصار الأرمن، لكن أذربيجان انتصرت في الحرب الثانية التي أودت بـ6500 شخص في خريف 2020 وسمحت لباكو باستعادة أراض واسعة.

تعتبر روسيا القوقاز ساحتها الخلفية، لكنها منشغلة بسبب هجومها على أوكرانيا.

رئيس وزراء أرمينيا الجنود الروس قرة باج أذربيجان قوات حفظ السلام الروسية انتقاد

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