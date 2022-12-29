الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نوة الميلاد.. تقلبات جوية وسقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

امطار الإسكندرية
امطار الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة لمتوسطة على أنحاء متفرقة من تركزت بوسط المحافظة صحبها تقلبات جوية، بالتزامن مع نوة عيد الميلاد.

وأشارت شركة الصرف الصحي أن مناطق وسط الإسكندرية تساقطت عليها أمطار متوسطة مساء اليوم، قلت حدتها إلى خفيفة، مع انتشار فرق الطوارئ ومعدات الشركة بجميع النقاط الساخنة تحسبًا لأي تجمعات لمياه الأمطار.

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وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقب انتهاء أمطار نوة الفيضة الصغرى على استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مع رفع حالة الطوارئ حتى نوة الميلاد.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

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استعدادات الصرف الصحي

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.

وأوضح «نافع» أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار، وبعد النوات للتخلص من  المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة سريان المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي في المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

نوة عيد الميلاد امطار متفاوتة الشدة الإسكندرية استعدادات الصرف الصحي سقوط أمطار

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