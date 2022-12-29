ممثل الأمم المتحدة بأفغانستان: أكدنا لطالبان ضرورة التراجع عن القرارات التي تعزل المرأة

أعلن ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الخميس، أكدنا لطالبان ضرورة التراجع عن القرارات التي تعزل المرأة.

وأشار بيان الأمم المتحدة ترسل وفدا إلى أفغانستان لبحث قرار طالبان منع توظيف النساء، ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان أنه يجب على طالبان التراجع عن قرار حظر عمل المرأة في المنظمات.

طالبان والقرار ضد النساء

أعلن مجلس الأمن، الخميس، عن أن تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أن منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في أفغانستان.

فيما دعا مجلس الأمن إلى مشاركة كاملة وفعالة للنساء والفتيات في أفغانستان، معربًا عن قلقه الشديد من قرار طالبان بمنع الأفغانيات من التعليم.