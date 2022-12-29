الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مدير سد جوليوس نيريرى: سنوفر نصف احتياجات تنزانيا من الكهرباء

سد جوليوس
سد جوليوس

خصص برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، فقرة لمتابعة سلسلة الحلقات من داخل سد "جوليوس نيريرى" التنزاني.

وكشف المهندس ساري رضا، المدير التنفيذي لمشروع سد وأنفاق جوليوس نيريرى، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، عن تعرضهم لثلاث فيضانات خلال العمل في السد، حيث حدث الفيضان الأول في عام 2019 وأثر عليهم وجرف المعدات، ولكن في الفيضانين الثاني والثالث استطاعوا الصمود أمامه واستكمال عملهم.

وأشار إلى أن العمل لم يتوقف خلال فترة جائحة كورونا، قائلا: "إدارة المشروع اجتمعت معانا خلال فترة كورونا وفي الأول كان في خوف شويه وتحملنا ولم يؤثر على البرنامج".

وتابع "اشتغلنا خلال جائحة كورونا بنفس قدرة الشغل في الأيام العادية، والمشروع موقفش ساعة واحدة من أول ما بدأ وشغالين 24 ساعة واستخدمت حلول غير تقليدية في السد والأنفاق"، مفيدا بأن المشروع سيولد 2115 ميجاوات من الطاقة وهذا تقريبا نصف احتياجات تنزانيا من الكهرباء.

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