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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-12-2022

الذهب
الذهب

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن تراجعت لعدة أيام عند مستوى 1550 جنيه تكسر مرة ثانية حاجز 1600 جنيه ويسجل الذهب عيار 21، 1620 جنيه للبيع في سوق الصاغة دون اضافة ثمن المصنعية.

 

وارتفع سعر الذهب عالمياً  خلال تعاملات اليوم أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم 

 

سجل الذهب عيار 21 ارتفاع جديد بعد أن تراجع أمس نحو مستوى 1550 جنيه عادة ليرتفع بقيمة 70 جنيه كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت أسعارها كالتالى:

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  • الذهب عيار 24 بيع 1,829 جنيه، شراء 1,851 جنيه
  • الذهب عيار 22 بيع 1,676 جنيه، شراء 1,697 جنيه
  • الذهب عيار 21 بيع 1,600 جنيه، شراء 1,620 جنيه.
  • الذهب عيار 18  بيع 1,371 جنيه، شراء 1,389 جنيه
  • الذهب عيار 14 بيع 1,067 جنيه، شراء 1,080 جنيه
  • الذهب عيار 12 بيع 914 جنيه، شراء 926 جنيه
  • الذهب الاونصة بيع 56,869 جنيه، شراء 57,579 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب: بيع 12,800 جنيه، شراء 12,960 جنيه
  • الكيلو الذهب :بيع 1,828,571 جنيه، شراء 1,851,429 جنيه

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,449 جنيه$58.54
سعر الذهب عيار 221,328 جنيه$53.66
اسعار الذهب عيار 211,268 جنيه$51.22
اسعار الذهب عيار 181,087 جنيه$43.91
سعر الذهب عيار 14845.31 جنيه$34.15
سعر الذهب عيار 12724.55 جنيه$29.27
سعر الذهب عيار 9543.41 جنيه$21.95
اسعار أوقية الذهب45,067 جنيه$1,821
اسعار جنيه الذهب10,144 جنيه$409.79
اسعار كيلو الذهب1,449,092 جنيه$58,540

 

 

سعر الذهب عالمياً 

ارتفع سعر الذهب عالميا مع تراجع الدولار بعدما أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة لأول مرة إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكية، فيما خفف القلق من زيادات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية العام القادم، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %  إلى 1816.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وتحولت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى الصعود، لترتفع 0.4 %  إلى 1823.50 دولار.

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وائل لطفي

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