جامعة عين شمس تعلن آخر تطورات أول حالة زراعة رئة من متبرع حى فى مصر

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، تماثل المريضة سحر للشفاء والتي تم إجراء زراعة رئة لها كأول حالة زراعة في مصر والشرق الأوسط من متبرع حي، وصرح الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة، بتماثل سحر للشفاء، لافتاً إلى أن فترة الرعاية المركزة هي فترة دقيقة جدًا في حياة المريض وكانت سحر على أجهزة الإرواء القلبي الرئوي أو الإيكمو وتستخدم هذه الأجهزة كمدعمات لوظائف القلب والرئة لحين استرداد وظيفتهما تدريجيا بعد هذه الجراحة المعقدة، وبفضل الله تم فطام هذه الأجهزة من المريضة.

وأضاف أن المرحلة التالية تتركز في التأهيل البدني والتنفسي وهي مرحلة قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأكد الدكتور محمد حسين، مدير وحدة زراعة الرئة بجامعة عين شمس، أن رئة سحر أصبحت تعمل بصورة ممتازة وعادت لوظيفتها الطبيعية وأن الحالة مستقرة وفي تحسن مستمر وتم فصلها صباح اليوم عن جهاز “الإيكمو” وهي تعتمد حاليًا على رئتها الجديدة مع اعتماد جزئي على جهاز التنفس الصناعي وجارِ العمل على فصلها عن جهاز التنفس الصناعي في خلال الأسبوع القادم.

كان قد كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن نجاح أول عملية لزراعة الرئة في مصر، قائلًا: «ما تحقق إنجاز ضخم، ويعتبر فتحا كبيرا بعد مرحلة من الركود، فهذه العملية تعتبر خطوة في عمليات زراعة الأعضاء التي بدأت في مصر منذ عشرات السنوات».

إن زراعة الأعضاء بصفة عامة قمة الممارسة الطبية، وتعتبر من التقنيات الصعبة في عالم الطب، حيث تتداخل التخصصات، ويتم العمل كفريق واحد في زراعة القلب والكبد والرئة، مشيرًا إلى أن زراعة الأعضاء ليست عملية، ولكنها عبارة عن برنامج قائم على فريق متعدد التخصصات المهنية.

وتقدم بالشكر للفريق الطبي الذي نجح في زراعة الرئة، لأنه فريق واعد للغاية، مشيرًا إلى أنه كان قلقًا من تجربة زراعة الرئة في مصر، ولكن ساعد الفريق على إعداد البرنامج لكي تنجح العملية، من خلال بناء القدرات، واستقدام بعض القدرات الأجنبية من الخارج للإشراف على أول عملية لضمان أفضل نقل خبرة، والبدء من حيث انتهى الآخرون.