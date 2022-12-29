الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير العدل عن رسوم الزواج: لا تنصاعوا لأى شائعات

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة.

القانون الجديد يقيد الزواج العرفي

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شىء سوى النسب فقط. 

وحول الشائعات التي ترددت، الفترة الماضية، حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه قال وزير العدل "من روج هذه الشائعات ليس مأذونا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة".

وتابع: "أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسئولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط". 

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان، مشددًا على أن القانون مبنى على أسس علمية وسيرضي معظم الناس.

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