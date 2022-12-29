خبير اقتصادي: وضع مصر الاستثماري في تحسّن مستمر

قال الخبير الاقتصادي د.محمد الكيلاني إن تقييم المبادرات المصرية يتم من خلال الاستيراتيجية الموضوعة مسبقاً وما حققته تلك المبادرة من إنجازات وأهداف.

أهداف مبادرة ابدأ

أضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة ابدأ تستهدف إعطاء قيمة مضافة في الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج لجلب العملة الصعبة وتحقيق التوازن بخزانة الدولة.

مناخ الأستثمار الأمن

وتابع أن الوضع الاستثماري المصري في تحسن مستمر، حيث تهتم الدولة المصرية بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بكافة القطاعات مع إزالة العقبات التي كان يعاني منها المستثمر المحلي والأجنبي قديماً.