الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادي: وضع مصر الاستثماري في تحسّن مستمر

الاستثمار
الاستثمار

قال الخبير الاقتصادي د.محمد الكيلاني إن تقييم المبادرات المصرية يتم من خلال الاستيراتيجية الموضوعة مسبقاً وما حققته تلك المبادرة من إنجازات وأهداف.

أهداف مبادرة ابدأ 

أضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة ابدأ تستهدف إعطاء قيمة مضافة في الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج لجلب العملة الصعبة وتحقيق التوازن بخزانة الدولة. 

مناخ الأستثمار الأمن

وتابع أن الوضع الاستثماري المصري في تحسن مستمر، حيث تهتم الدولة المصرية بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بكافة القطاعات مع إزالة العقبات التي كان يعاني منها المستثمر المحلي والأجنبي قديماً.

محمد الكيلاني خبير اقتصادي مبادرة ابدأ المبادرات المصرية اكسترا نيوز

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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