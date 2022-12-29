الثلاثاء.. مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ150 أداة رقابية حول الأسعار

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكثر من 150 اداة رقابية موجهة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وينظر المجلس طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

كما يناقش المجلس طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وكذلك طلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

كما تشمل الادوات الرقابية المقرر مناقشتها، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، وكذلك طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وكذلك طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، وطلبا إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية.