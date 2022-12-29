الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير إنشاء سد جوليوس نيريرى: الخزان يحجز 134 مليار متر مكعب

سد جوليوس نيريرى
سد جوليوس نيريرى

خصص برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، فقرة لمتابعة سلسلة الحلقات من داخل سد " جوليوس نيريرى" التنزاني.

وأكد أحمد دسوقي، مدير انشاء مشروع سد جوليوس نيريرى، أن المشروع الذي يشرف عليه يعمل فيه من 4 آلاف إلى 5 آلاف عامل ما بين مصري وتنزاني وجنسيات أخرى، قائلا: "نبذل مجهود كبيرة للاستفادة من هذا العدد من العمالة وننسق ما بين المصممين حتى يخرج الشغل في أسرع وقت ممكن".

أشار دسوقي، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن مساحة خزان السد 158 ألف كيلو متر مربع ومستعد لتخزين 134 مليار متر مكعب، مؤكدا أن هذه الكمية كبيرة وستحجز الكثير من المياه دي والسكان في حالة فرحة كبيرة.

وتابع "النهر سيعود لمجراه والمياه تعبر من السد، ونشعر بفخر بإنجازات الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريرى"، لافتا إلى أن فترة تنفيذ هذا السد تحتاج حوالي 10 سنوات وتم انهاءها في أربع سنوات وهذا انجاز عظيم.

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