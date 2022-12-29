الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسوان يحوّل تأخره إلى فوز مثير على المصرى فى الوقت القاتل

المصري وأسوان
المصري وأسوان

واصل أسوان مفاجآته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2/1 على مضيفه المصري البورسعيدي، الخميس، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد أسوان، الذي عاد للمسابقة في الموسم الحالي بعد صعوده من دوري القسم الثاني، إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، مقابل 6 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد المصري، الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل انتصارين و5 تعادلات عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر المصري بالتسجيل عن طريق التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، لكن إسلام صالح أدرك التعادل لمصلحة أسوان في الدقيقة 39، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله أحمد بلحاج في الدقيقة 35.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، حصل أسوان على ركلة جزاء أخرى أحرز منها الهدف الثاني بواسطة نجمه الجابوني مالك إيفونا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

فريق أسوان المصرى البورسعيدى الدورى المصرى ماليك إيفونا

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