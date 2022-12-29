الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو
نتنياهو

ترك يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي، رسالة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الجديد، حيث وضعها على المكتب المخصص للأخير.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية في رسالته: "لابيد 2024"، في إشارة إلى أنه سيعود للمنصب في غضون عامين.

رسالة لابيد إلى نتنياهو

ونشر لابيد صورة لتلك الرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، معلقًا :"تركت ذلك على مكتب رئيس الوزراء".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بغالبية 64 صوتًا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، بينما عارضها 54 نائبًا، وبعدها أدى نتنياهو اليمين الدستورية أمام الكنيست رئيسًا للوزراء.

وغادر لابيد بعد انتهاء جلسة الكنيست دون مصافحة نتنياهو. 

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، في غضون دقائق، أول اجتماع لحكومته الجديدة.

وتضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو 30 وزيرًا، 

إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي المعارضة الكنيسة لابيد رسالة

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تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

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