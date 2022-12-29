الخميس 29 ديسمبر 2022
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توك شو

مفاجأة.. أرجل الفراخ بها بروتين فقير والتعويض يكون بالفتة

جريدة الدستور

علق د.مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، على ما صدر من المعهد القوي للتغذية بشأن فوائد أرجل الفراج.

وأكد نزيه، خلال مداخلة هاتفية مه برنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن أرجل الدواجن ليست غنية  بالبروتين كما يقول البعض، لكنها كالكوارع وتحتوي على بروتين ناقص لا يمتص.

أضاف استشاري التثقيف والإعلام الغذائي أن الكوارع بها بروتين فقير ويكتمل البروتين فى الكوارع عندما يتم طهى فتة معها، لافتًا إلى أن الكوارع بدون الفتة تعتبر بروتين ناقصة، لأنها تحتاج حمض أميني والفتة غنية بهذا الحمض.

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