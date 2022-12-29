الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المبادرات

تواصل الوزارات والأجهزة التنفيذية المختلفة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رعاية ذوى الهمم وتوفير كل متطلباتهم، والعمل على منحهم كل الحقوق المكفولة لهم بقوة القانون.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة، فى كلمة ألقاها بختام حفل «قادرون باختلاف» فى نسخته الرابعة، أمس الأول، باستكمال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تنفذها الدولة، لتصبح هذه الجهود جزءًا أساسيًا من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية أبرز جهود الدولة بأجهزتها المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، لضمان حياة كريمة ولائقة لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

الصحة توسيع نطاق الخدمات الطبية.. وتسهيل إجراءات «بطاقة الخدمات المتكاملة»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لذوى الهمم. وأضاف «عبدالغفار»: «الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة عددًا من الإجراءات التى ستسهم فى إتاحة كل الخدمات الصحية المتكاملة لذوى الهمم، والمرافقة الإضافية للمرضى من ذوى الهمم فى الرعاية المركزة». وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها وحدات وعيادات فى المستشفيات بمعظم محافظات الجمهورية للتعامل مع حالات ذوى الهمم، ويضم بعض هذه الوحدات تخصصات: «المخ والأعصاب- العلاج الطبيعى- التغذية العلاجية- الطب النفسى- التخاطب- الطب السلوكى».

وقال متحدث «الصحة» إن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحجز اللازم لإجراء الكشف الطبى لراغبى الحصول على «بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة».

وأوضح أن الوزارة لديها لجان طبية فى محافظات الجمهورية كافة، لتسهيل إجراءات الكشف الطبى على ذوى الإعاقة، وإصدار تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفى واستخراج «بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»، وذلك للإعاقات التى شملها المنشور الوزارى، والتى تتضمن: «بترًا متعدد الأطراف أو بترًا فى طرف واحد، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وضمور العضلات (شلل الأطفال فى طرف أو أكثر)، وحالات كف البصر، ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ أو أقل)، وطيف التوحد، والقزامة».

وأضاف أن وزارة الصحة مستمرة فى فحص الأطفال حديثى الولادة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، التى تتضمن الكشف المبكر عن ١٩ مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين فى حضانات مستشفيات «الصحة»، إلى جانب مبادرة الفحص السمعى، التى تهدف للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

لجنة لمتابعة تعيين الـ«5%» داخل منشآت العمل المختلفة

تكثف وزارة القوى العاملة جهودها لرعاية ذوى الهمم، ومنحهم حقوقهم فى إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات كل منهم، وهو ما اتضح فى تشكيل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، لجنة مركزية لمتابعة التزام كل منشآت العمل بتتفيذ قرار تعيين نسبة الـ٥٪ التى نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. ووجه الوزير مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات الجمهورية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش الدورى على المنشآت، لمتابعة التزامها بتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وكلف جميع المديريات بإرسال بيان شهرى، يوضح مدى تنفيذ المنشآت تطبيق تعيين نسبة الـ٥٪، على أن يتضمن: «اسم المنشأة، عدد العاملين بها، عدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة».

ويُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلى من خلال صورة من استمارة ١ أو ٢، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.

النقل تخفيضات 50% فى السكك الحديدية.. ومقاعد ودورات مياه خاصة فى المترو

تولى وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم، بناءً على تعليمات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بهذه الفئة، ومراعاة كل حقوقهم فى المشروعات الخاصة بالنقل، سواء فى السكة الحديد أو المترو أو المشروعات الحديثة مثل «المونوريل».

وقال مصدر فى وزارة النقل، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم داخل قطاعات الوزارة المختلفة، بداية من السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه يُراعى فى تجديد جميع المحطات، توفير سبل الراحة لذوى الهمم، من خلال تخصيص مطالع خاصة بهم لتسهيل حركتهم خلال التنقل داخل المحطات، وشبابيك خاصة بهم لحجز التذاكر تجنبًا لانتظارهم فى طوابير حجز التذاكر.

وأضاف: «إلى جانب ذلك، هناك تخفيض خاص بنسبة ٥٠٪ لذوى الهمم ومرافقيهم فى كل قطارات السكة الحديد، عبر تقديم البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على هذا الخصم».

وواصل: «هناك تعليمات بشأن تأهيل دورات المياه داخل كل القطارات الجديدة التى تصل إلى السكة الحديد، لتكون مناسبة مع ذوى الهمم، إلى جانب تخصيص مزيد من الكراسى المتحركة والعمال لخدمتهم داخل صالات حجز التذاكر، كما توجد أماكن مخصصة لهم للانتظار فى صالات الـvip، وكذلك عربات جولف فى المحطات الرئيسية مثل محطة مصر، لنقلهم من خارج المحطة إلى داخلها، وتلك الخدمة مجانية، فضلًا عن تخصيص وظائف داخل شركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية لذوى الهمم بنسبة ١٠٪ من العمالة، حيث يتم الاعتماد عليهم فى بعض الوظائف».