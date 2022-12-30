المول الجديد.. سوق القصير الحضاري الشامل في البحر الأحمر

في اطار الجهود المضنية التي تبذلها الدولة بالاهتمام بجميع القري في المحلفظات، ورفع مستوي المنشأت الخدمية بها، افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الخميس، سوق القصير الجديد "المول الجديد".

وقال عبدالله إن السوق أقيمت على مساحة 1850م بتكلفة 6 ملايين جنيه، منوها بأن المشروع يعد إضافة للمشروعات الخدمية التي جرى طرحها خلال الفترة الماضية.

في السياق ذاته، افتتح عبدالله مبنى الإدارة التعليمية الجديدة، ضمن جولته لفعاليات احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأكد عبدالله أن المبنى يحتوى على صالة لخدمة المواطنين، وعددا من المكاتب الادارية بالطابق الثاني، موضحا أنه جرى إنشاء المبنى لتسيير الأعمال وتقديم خدمات في أقل وقت للأولياء الأمور والمواطنين بالمدينة.

وشهد الافتتاح اللواء يوسف الشاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، والدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والنائب أحمد أبوخليل عضو مجلس النواب ومديري المديريات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أضاف المحافظ أن السوق بشكل حضاري يتماشى مع التطوير الكائن بالمحافظة ومشيرا إلى أنه سيتم توفير جميع احتياجات الأهالى بتنفيذ مشروعات مختلفة تلبي هذه الاحتياجات.

وكلف المحافظ الوحدة المحلية برفع اى مخلفات ونظافة السوق من الداخل والخارج ، ليتم ظهور المنطقة بالشكل الحضارى والجمالى.

وشهد الإفتتاح اللواء يوسف الشاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، والنائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب ومديري المديريات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أضاف المحافظ أن السوق بشكل حضاري تتماشى مع التطوير الكائن بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير جميع احتياجات الأهالى بتنفيذ مشروعات مختلفة تلبي هذه الاحتياجات، وكلف المحافظ الوحدة المحلية برفع أى مخلفات ونظافة السوق من الداخل والخارج، ليتم ظهور المنطقة بالشكل الحضارى والجمالى.