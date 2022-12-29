الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يُتابع توافر السلع بالجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، عدد من المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ بمدينة أسيوط للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة مشددًا على ضبط الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين المترددين على منافذ البيع والإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة.

رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ فرع الجمعية الاستهلاكية بيسري راغب ومعرض السلع التابع لحزب الشعب الجمهوري بمنطقة السادات وتجول داخلها للتعرف على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من توافر السلع التى تباع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار لافتًا إلى أن هذه الجمعيات ومعارض بيع السلع لها دور كبير فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار إقامة منافذ ومعارض السلع بشتى المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حاليًا والتى تم اقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف العالمية الحالية وذلك بالتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم داعياً كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والقرى.

ووجه اللواء عصام سعد، بتفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية واستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق والتحفظ على السلع المخزنة التي يتم ضبطها لدى التجار.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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أسعار مخفضة الإعلان عن الأسعار الخضار والفاكهة السلع الغذائية بأسعار مخفضة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المعروض من السلع المنافذ الثابتة والمتحركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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