أول مركز تخاطب بالقصير.. مركز تأهيل اجتماعي في البحر الأحمر

تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، مركز التأهيل الشامل وذلك في إطار المتابعة المستمرة للقطاعات بالمدينة.

رافق نصر، مدير واعضاء المتابعة بالوحدة المحلية، مركز التأهيل الاجتماعي الشامل بمدينة القصير التابع لإدارة التضامن بمدينة القصير مركز التأهيل، هو أول مركز تخاطب بالمحافظة بتكلفة نصف مليون جنيه المركز سيتولى الحالات الإنسانية وتقديم مساعدات لهم، تتضمن الرعاية الكاملة للأسر محدودة الدخل.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الجولة شملت المرور على مركز التخاطب وحجرة العلاج الطبيعي ودار حضانة الحنان ونادى الطفل وورش التدريب على الخياطة والمشغولات اليدوية، مؤكدا أن المركز يتضمن العديد من الخدمات للجمهور.

وخلال الجولة شهد رئيس مدينة القصير عدد من الفقرات بدأت بالسلام الوطنى ثم عروض للكاراتيه وفقرات شعرية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، و قام نصر عقب مشاهدة العروض بتكريم اللاعبة بتول من ذوى الهمم لحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في رياضة الكاراتيه، كما كرم رئيس منطقة البحر الأحمر رئيس المدينة لمجهوداته المبذولة فى أعمال التطوير الجارية بكافة المواقع، وتضمن التكريم مدرب الكاراتيه بالمركز.

وسلم رئيس مدينة القصير على هامش الزيارة عدد ٧ سماعات طبية لغير القادرين مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعى، وذلك فى ضوء الاسهام فى توفير الأجهزة التعويضية للأسر الأكثر احتياجا، حيث أكد رئيس المدينة بضرورة دعم الأهالى الغير قادرين من خلال التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وأوضح رئيس مدينة القصير أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تضمنت تفعيل خدمات مراكز التأهيل والوقوف بجانب ذوى الهمم وإخراج مالديهم من قدرات ومواهب تجعلهم يتعاملون مع جميع فئات المجتمع.