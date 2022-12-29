الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أستاذ فلسفة: طه حسين أول من ربط بين التعليم والارتقاء الثقافي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "طه حسين ومستقبل الثقافة في مصر” استضافتها المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسين علي حسن، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكليه الآداب جامعة عين شمس، خلال الندوة: “لقد ربط طه حسين بين التعليم كممثل ثقافي أساسي وبين الحضارة.. فالتعليم عند طه حسين يؤسس للثقافة، فهو ينظر إلي التعليم بوصفه وسيلة تهيئة للشاب المتعلم ليكون رجلا مثقفا”.

وأوضح “حسن”: "لقد أكد أن التعليم هو السبيل العملي للوصول إلي ثقافة راقية.. فالثقافة بالنسبة للتربية تؤخذ عادة علي أنها تعني مستوي عالي من الامتياز العقلي والفني في شخص أو مجموعة أشخاص. 

وتابع: “يقول طه حسين إن الجامعة لا يتكون فيها العالم وحده، وإنما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر، الذي لا يكفيه أن يكون مثقفا بل يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة. ولا يكفيه أن يكون متحضرا بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة”، فإذا قصرت الجامعة في تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست جديرة بأن تكون جامعة، وإنما هي مدرسة متواضعة”.

ولفت الدكتور حسين علي حسن،  إلي أن طه حسين شديد التفاعل حين كتب في مقدمة كتابه مستقبل الثقافة في مصر قائلا: “ومن يدري لعل الكتاب كله أو بعضه سيقع موقعا حسنا من بعض الذين ترجع إليهم أمور التعليم، ولعلهم أن يأخذوا ببعض ما فيه من رأي كان شديد التفهم”. 

وأكد أن طه حسين حينما كتب هذه السطور، لم يلتفت أحد إلي شئ مما ورد في الكتاب أو تعمدوا تجاهله.

وأضاف “علي حسن”: “الدكتور طه حسين كان شديد التفاؤل حينما كتب هذه السطور في كتابه مستقبل الثقافة في مصر.. فالتعليم وحده هو الذي يضمن للمصريين العدل والمساواة فيما بينهم وبين أنفسهم، والعزة والكرامة فيما بينهم وبين الأجنبي”. 

التعليم هو السبيل العملي للوصول إلي ثقافة راقية مستقبل الثقافة في مصر طه حسين جامعة عين شمس

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