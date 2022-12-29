المصرية للتخطيط العمراني: خريطة التنمية الشاملة تضم جميع المراكز والقرى

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن مصر لديها خطة متنوعة ومتميزة من التنمية الشاملة في كل المجالات سواء اقتصادية و عمرانية و صحية وتعليمية بالإضافة إلى البنية التحتية وذلك في كل أنحاء الجمهورية فيما يزيد عن 140,000 كيلو متر من التنمية الشاملة وهذه المساحة ضعف ما كانت عليه مصر حوالي 70 ألف كيلو متر.

وأضاف غيث، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، مساء الخميس، أن خريطة التنمية الشاملة تضم خريطة التنمية الإقليمية والتي تشمل جميع المراكز والقرى في 27 محافظة بالدولة ونبذل جهدا كبيرا لإيجاد مساحات صالحة للتخطيط العمراني مع توفير الخدمات والمرافق وربطها بالطرق مع الدمج بين ما هو جديد وما هو متواجد على أرض الواقع.

وأوضح أنه العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة يمثلون قمة التطوير العمراني الحديث للجيل الرابع من مخططات المدن كما يتوافر فيهم افضل المعطيات الحديثة .

وأردف أنه يتم العمل على توفير المساكن في جميع المدن الجديدة لكي يترسخ لدى الجميع أن الوحدات السكنية متوفرة للجميع ولكل شرائح المجتمع وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التي وقعها الرئيس السيسي في 2015.