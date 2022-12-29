ضبط مزرعة غير مرخصة لتربية الخنازير بالوادي الجديد (صور)

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط مزرعة لتربية الخنازير غير مرخصة داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الخارجة، وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بتحويل فناء منزله إلى حظيرة لتربية الخنازير بالمخالفة للقانون.

وتلقت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، شكوى من أحد المواطنين، يفيد قيام أحد جيرانه من ملاك المنازل المجاورة له، بتحويل الفناء الخلفي لمنزله إلى حظيرة لتربية الخنازير، وانبعاث روائح كريهة نتيجة المخلفات الناتجة عنها.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من المديرية والانتقال إلى الموقع المُبلغ عنه في الشكوى، وتم ضبط الخنازير والبالغ عددها أكثر من 15 خنزير، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.