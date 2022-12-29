الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مزرعة غير مرخصة لتربية الخنازير بالوادي الجديد (صور)

ضبط مزرعة غير مرخصة
ضبط مزرعة غير مرخصة لتربية الخنازير

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط مزرعة لتربية الخنازير غير مرخصة داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الخارجة، وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بتحويل فناء منزله إلى حظيرة لتربية الخنازير بالمخالفة للقانون.

وتلقت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، شكوى من أحد المواطنين، يفيد قيام أحد جيرانه من ملاك المنازل المجاورة له، بتحويل الفناء الخلفي لمنزله إلى حظيرة لتربية الخنازير، وانبعاث روائح كريهة نتيجة المخلفات الناتجة عنها.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من المديرية والانتقال إلى الموقع المُبلغ عنه في الشكوى، وتم ضبط الخنازير والبالغ عددها أكثر من 15 خنزير، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مزرعة غير مرخصة لتربية الخنازير
مديرية الطب البيطرى الوادي الجديد ضبط مزرعة لتربية الخنازير الأحياء السكنية حظيرة مخالفة للقانون غير مرخصة روائح كريهة نتيجة المخلفات ضبط الخنازير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«غنيم» يتفقد عددًا من الأسواق وتوافر السلع وأسعارها فى بنى سويف

ضربات أمنية.. أكبر خمس قضايا ضبطتها الداخلية خلال 2022

موعد الإجازات الرسمية 2023 والمناسبات الوطنية

اختتام فعاليات «احميها من الختان» بقرى حياة كريمة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو