الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختتام فعاليات «احميها من الختان» بقرى حياة كريمة فى الإسكندرية

حملة القومي للمرأة
حملة القومي للمرأة بالإسكندرية

اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان» والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 27 وحتى 29 ديسمبر، فى إطار جهود اللجنة الوطنية؛ للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الحملة استهدفت قرى «حياه كريمة» بمشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز ومدينة برج العرب وحي غرب، بإجمالي 7500 زيارة مستهدفة 26 ألفا و 635 فردا من السيدات والرجال والأطفال.

وأوضحت الشاذلي في تصريحات لها، أن عضوات وأعضاء فرع المجلس ومحاميات مكتب الشكاوى ورائدات المجلس والشابات المتطوعات، جميعهن شاركن فى التوعية الميدانية، إضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات وأعضاء لجنو الحماية.

وأشارت إلى أنه تمت توعية الأهالي بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الإثنين الماضي، دورة تدريبية لفريق العمل المشارك بحملة «احميها من الختان».

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إن البرنامج التدريبي تضمن التعريف برسائل الحملة وآليات الإبلاغ عن الختان والتثقيف الصحي والديني كمدخل للتصدي للختان.

وأوضحت أنه تم تكوين مجموعات عمل أدارتها رائدات المجلس ممن تلقو تدريب «TOT»، وذلك للتعريف بمهارات التواصل والإنصات وترتيب الأفكار وعرض لنماذج حياتية من حالات تم تختينهن ومحاكاة المقابلات التي تتم بين الرائدات المستهدفين، بالإضافة إلى عرض بيان مجمع البحوث الدينية فيما يخص الختان واستعراض موقف الكنيسة القبطية من الختان.

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المجلس القومي للمرأة الإسكندرية حملة طرق الأبواب احميها من الختان 7500 زيارة قرى حياة كريمة

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