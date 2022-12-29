إحدى المستفيدات من القوافل الطبية لـ«حياة كريمة»: أنقذتني من تكاليف علاج الأسنان

طورت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الوحدات الصحية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وتوفير أطباء في مختلف التخصصات، إلى جانب تنظيم قوافل طبية تجوب شوارع القرى للكشف وعلاج المرضى بالمجان، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرى بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم على مدار سنوات طويلة.

حصلت على أدوية قرحة المعدة

نورهان عبدالغفار، 27 عامًا، عانت منذ فترة من ألم شديد فى معدتها، وذهبت إلى كل المستشفيات والوحدات الصحية المجاورة، وأجرى الأطباء العديد من الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية ونصحوها بتناول بعض العقاقير لتسكين الألم.

في هذا الإطار قالت «نورهان»، وهى من محافظة المنيا، إنها لجأت إلى القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» التي وقعت الكشف عليها وأجرت لها الفحوصات الطبية، واتضحت إصابتها بقرحة في المعدة، مضيفة: «عاملوني أحسن معاملة وأجروا كل الفحوصات الطبية وأعطوني الأدوية المناسبة بالمجان».

واختتمت: «الآن أنا مطمئنة على مستقبلي، والرئيس السيسي أطلق المبادرة لإنقاذ أهالي القرى الفقيرة والنائية وتوفير الخدمات لهم».

المبادرة أنقذتني من تكاليف علاج الأسنان

من جانبها قالت حنان عبدالهادى، 30 عامًا، من مركز بني مزار بالمنيا، إنها عانت من ألم شديد في أسنانها تسبب فى إصابتها بصداع مزمن وعدم التركيز، وتناولت العديد من الأدوية المسكنة وذهبت إلى عيادات خاصة، وحصل الأطباء على مبالغ ضخمة منها لا تتناسب مع دخلها، إذ تعمل في مصنع للتجميل.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدم لها الأطباء الخدمة الطبية مجانًا، مضيفة: «الأطباء بذلوا مجهودًا عظيمًا لمساعدة الأهالى في الحصول على تلك الخدمات الصحية والعلاجية المجانية».

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الشديد على حماية المرضى داخل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا وتوفير كل ما يحتاجون إليه.