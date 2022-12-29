الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى منح الأمل لـ13 مليونًا من ذوى الهمم

النائب ناصر هديه
النائب ناصر هديه

أعرب النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، عن شكره وتقديره لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، البالغ والمستمر بفئة ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، قائلًا: هذا لم يحدث في أي عصر سابق ويحسب للقيادة الوطنية لمصر.

وأضاف هدية، في تصريحات له، أن حضور الرئيس السيسي النسخة الرابعة من احتفال قادرون باختلاف، والتفاعل معهم وتلبية احتياجاتهم، منح هذه الفئة المهمة التي يقدر عددها بـ 13 مليون مواطن، الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، دون حرمانهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازات ضخمة في ملف ذوي الهمم والإعاقة وحفظت وجودهم وتطلعاتهم للمستقبل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يحسب لقيادة مصر الوطنية والإنسانية، تنوع المبادرات الرئاسية والحكومية فى سبيل دعم ذوي الهمم  فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق "قادرون باختلاف".

الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الرابعة من قادرون باختلاف إنجازات ضخمة ذوي الهمم والإعاقة صندوق قادرون باختلاف

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وائل لطفي

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