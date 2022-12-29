برلمانى: الرئيس السيسى منح الأمل لـ13 مليونًا من ذوى الهمم

أعرب النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، عن شكره وتقديره لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، البالغ والمستمر بفئة ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، قائلًا: هذا لم يحدث في أي عصر سابق ويحسب للقيادة الوطنية لمصر.

وأضاف هدية، في تصريحات له، أن حضور الرئيس السيسي النسخة الرابعة من احتفال قادرون باختلاف، والتفاعل معهم وتلبية احتياجاتهم، منح هذه الفئة المهمة التي يقدر عددها بـ 13 مليون مواطن، الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، دون حرمانهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازات ضخمة في ملف ذوي الهمم والإعاقة وحفظت وجودهم وتطلعاتهم للمستقبل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يحسب لقيادة مصر الوطنية والإنسانية، تنوع المبادرات الرئاسية والحكومية فى سبيل دعم ذوي الهمم فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق "قادرون باختلاف".