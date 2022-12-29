«غنيم» يتفقد عددًا من الأسواق وتوافر السلع وأسعارها فى بنى سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، ورصد محتكري السلع، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وأكد محافظ بني سويف، خلال الجولة، أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع في خريطة توزيع منافذ بيع السلع سواء الثابتة "المعارض" أو المتنقلة "سيارات متنقلة" بأسعار مخفضة فى 40 وحدة قروية على مستوى المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين، وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.

رافق المحافظ خلال جولته هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، ورمضان معوض، وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.