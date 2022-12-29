الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ليوم واحد.. تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق شارع الهرم لصيانة خط مياه الشرب

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، إجراء مجموعة من التحويلات المرورية تزامنًا مع غلق شارع الهرم لتنفيذ صيانة خط مياه شرب بالجيزة وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع عرضى بشارع الأهرام تحديدًا بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة "اتجاه المريوطية"، لتنفيذ صيانة خط مياه الشرب- مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بالموقع.

وتبدأ الأعمال من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباح غدٍ الجمعة ولمدة يوم واحد فقط.

إدارة المرور التحويلات مرورية غلق شارع الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

سرطان القولون.. مرض لعين قتل الأسطورة «بيليه»

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نوة الميلاد.. تقلبات جوية وسقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو