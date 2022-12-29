ليوم واحد.. تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق شارع الهرم لصيانة خط مياه الشرب

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، إجراء مجموعة من التحويلات المرورية تزامنًا مع غلق شارع الهرم لتنفيذ صيانة خط مياه شرب بالجيزة وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع عرضى بشارع الأهرام تحديدًا بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة "اتجاه المريوطية"، لتنفيذ صيانة خط مياه الشرب- مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بالموقع.

وتبدأ الأعمال من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباح غدٍ الجمعة ولمدة يوم واحد فقط.