وزير الصحة: تطوير وحدات الرعاية الأساسية يسهم فى زيادة متوسط العمر

قال الدكتور خالد عبدالغفار إن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوى المحافظات، بما يشير إلى تواجد الخدمات الصحية بقوة داخل كل القرى والمراكز في المحافظات.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه في سبيل تعزيز القدرة على العمل في كل القرى في نفس التوقيت، كان لا بد من العمل على تطوير وحدات الرعاية الأولية؛ بهدف تعظيم الاستفادة للمواطنين، والتواجد في مناطق قريبة من سكن المواطن البسيط في كل محافظة، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع القومي المتمثل في هذه المبادرة نحو 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

واستطرد: من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تم تطوير عدد كبير من منشآت الرعاية الأولية، والتي تشمل وحدات ومراكز صحية؛ حتى يلجأ إليها المواطن في الحالات التي لا تتطلب التوجه للمستشفيات الكبرى، وبما يضمن الحصول على العلاج اللازم، مستعرضًا الخدمات الصحية التي تقدم من خلال هذه الوحدات لمختلف الفئات العمرية، وكذا تغطية احتياجات كبار السن من خدمات طبية ودعم نفسي في وحدات الرعاية الأولية أيضًا، وبذلك تمثل وحدات الرعاية الأولية تطويرًا كبيرًا في منظومة الصحة بشكل عام في مصر.

كما قدم الوزير ملمحًا، خلال المؤتمر الصحفي، حول الخدمات المتنوعة المقدمة في قطاع تنظيم الأسرة، وما تتضمنه من إجراء زيارات منزلية من خلال الرائدات الريفيات، تسهم في زيادة ورفع الوعي، وإتاحة الوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تطوير نظم وكفاءة وحدات الرعاية الأساسية، من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة لمختلف المواطنين، وطبقًا للدراسات العالمية يسهم في زيادة متوسط العمر إلى 3.7 في العام.

كما لفت وزير الصحة إلى أن تطوير وحدات الرعاية الأساسية يستلزم تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت، وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب بناء القدرات البشرية للعمل داخل هذه الوحدات، مع تطوير ساعات العمل، وذلك سعيًا لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.