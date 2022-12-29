خالد عبدالغفار يرد على أحد الإعلاميين: التدريب أهم مقومات نجاح مبادرة دعم مراكز الرعاية الأولية

رد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على استفسار من أحد الإعلاميين، حول تدريب العنصر البشري للتفاعل مع مبادرات الوزارة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة.

وقال "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن "العنصر البشري يحظى بأهمية كبيرة في كل مبادرة تتبناها الوزارة، باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح أي مبادرة، مشيرًا إلى أن 70% من تكلفة المبادرة الحالية ترتبط بالتدريب والحوافز الخاصة بالكوادر الطبية بتلك المنشآت الطبية".

وأكد وزير الصحة أن مشروع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية لن يتم بالشكل الذي نتمناه إلا بالتركيز على العنصر البشري الذي يقوم بالعمل، فهو لا يقل أهمية عن النهوض بتجهيزات المكان نفسه.