القوى العاملة: إعداد المرحلة الأولى من مشروع «البوابة الجيومكانية المعلوماتية»

أطلقت وزارة القوى العاملة، بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، مبادرة "المناخ مسئوليتي"، وتم تنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع؛ للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في محافظات: "القاهرة- الجيزة- القليوبية- الشرقية- المنوفية- الدقهلية- الإسكندرية- المنيا- أسيوط- أسوان- بورسعيد- جنوب سيناء".

*التحول الرقمي:

أما بالنسبة لجهود مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وملف التحول الرقمي خلال عام 2022، فقامت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2022 بالانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهاد القيد "كعب العمل"- وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة- وتراخيص عمل الأجانب"، وإعداد البرامج اللازمة تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات على بوابة "مصر الرقمية"، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة "كعب العمل" إلكترونيا بمحافظة بورسعيد، وتليها التجربة بمحافظات "القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية"، تمهيداً لاطلاقها على بوابة "مصر الرقمية".

كما قامت الإدارة بدعم ربط مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بديوان عام الوزارة بهدف رفع كفاءة الأداء، فقد تم تحويل 15 مكتبا للربط بنظام حديث بإنترنت أسرع لضمان تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين، وتستهدف الوزارة استكمال تحويل مكاتب 6 محافظات (القاهرة- الإسكندرية- بورسعيد- القليوبية- سوهاج- البحر الأحمر- محافظة مطروح "مكتب عمل الضبعة").

وتعكف الوزارة على الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الإلكترونية للموقع الرسمي للوزارة، وجارٍ تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه بداية شهر فبراير 2023، كما تسعى الوزارة للانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لإظهار مؤشرات الأداء باستخدام قواعد البيانات الجغرافية، فضلاً عن إعداد منظومة للربط الإلكتروني مع سفارة الكويت بالقاهرة؛ لتسهيل إنهاء إجراءات سفر العمالة المتعاقدة للعمل بالكويت.. والانتهاء من الدراسة التحليلية وإعداد المنظومة اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها، والتكامل مع المنظومة الوطنية لحل الأزمات والكوارث بوزارة الدفاع، وجارٍ اختبارها في الوقت الحالي تمهيداً لتطبيقها.