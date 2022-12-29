مايكل كوست الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس العالمية يقضى إجازته السنوية فى مدينتى الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ

تعتبر شركة هيرميس العالمية من أعرق الشركات التي تعمل في مجال الإكسسوارات منذ العام 1837 تلتزم الشركة بالحفاظ على غالبية إنتاجها في فرنسا، من خلال مواقع الإنتاج البالغ عددها 52 موقعًا، مع شبكة التوزيع تضم 300 متجرًا في 45 دولة، ويعتبر الرئيس التنفيذي مايكل كوست من أكثر الشخصيات المعروفة والأكثر تأثيرًا على النجوم في مجال الموضة والأكسسوار وذلك لحرصه الدائم على توطيد علاقاته مع مشاهير العالم في كل المجالات والظهور والتفاعل دائمًا في أغلب المحافل.

وقد حرص كوست في زيارته التي بدأها بمدينتي الأقصر وأسوان، على أن يقوم بجوله شاملة لكل معالم المدينتين، حيث قام بزيارة معابد جزيرة فيلة، معبد الأقصر، معبد أبو سمبل،، معبد الكرنك، وادي الملوك، معبد الملكة حتشبسوت، معبد إدفو "معبد حورس"، وكذلك حرص كوست على القيام برحلة نيلية ساحرة يخلد بها زيارته.

وقد أبدى كوست سعادته بزيارة مصر، خاصة أنها من البلاد المحببة إليه، كما أعرب عن فخره لتواجده بهذا المحفل التاريخي، وأكد أنه سيدعو كل محبيه فى العالم لزيارة مصر والتمتع بحضارتها وجمالها.

وقد حرص كوست في هذه الزيارة على الترويج للسياحة المصرية عن طريق نشر العديد من الصور فى منصات مواقع التواصل الأجتماعي، له ولأصدقائه الذين بصحبته وذلك في كل المعالم السياحية التي قام بزيارتها حتى الآن في بادرة منه لتوثيق مدى سعادته لزيارة مصر.

وسوف يختتم كوست زيارته لمصر والأحتفال برأس السنة 2023 في مدينة شرم الشيخ بصحبة العديد من أصدقائه.

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