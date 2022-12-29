"التحالف الوطنى للعمل الأهلى" يختتم فعاليات قوافل "ستر وعافية" 2022 فى سوهاج (فيديو)

اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، فعاليات قوافل "ستر وعافية" التي ينفذها بمحافظة سوهاج لعام 2022، بعد أن قدمت خدماتها إلى الآلاف من المواطنين الأكثر احتياجًا.

ونقلت "إكسترا نيوز" عن أحد أعضاء التحالف الوطني قولها إن "محافظة سوهاج كانت الخيار الأفضل لاختتام نشاط القوافل لعام 2022، وافتتاح نشاطها للعام الجديد 2023".

وأضافت: "التحالف الوطني أعلن أن ديسمبر هو شهر ذوي الهمم، ما جعل النشاط الأكبر للقوافل يتمثل في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع إصدارها للمواطنين من ذوي الهمم".

من جانبه، قال أحد المتطوعين إن "القافلة اصطحبت معها عددًا كبيرًا من أدوات الدعم اللوجستي، ومن بينها "البطانيات" التي تعد من أجود الأنواع، لحماية المستفيدين من برد الشتاء"، مشيرًا إلى أنه "تم توزيع عدد كبير منها على المواطنين، وستستمر عملية توزيعها حتى نهاية الأسبوع".

كما شمل التقرير تحدث عدد من المستفيدين عن نشاط القوافل، وإشادتهم بما قدمته خلال العام الجاري، ويمكن مشاهدة التقرير كاملًا من هنا: