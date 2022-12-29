الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

-«أرض الأحلام».. كيف احتفل داود عبد السيد وفاتن حمامة والفخراني برأس السنة؟

فاتن حمامة
فاتن حمامة

دأب العالم على الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية منذ ما يقارب 4 آلاف عام، إذ اختلفت الشعوب والحضارات في التعبير عن احتفالاتهم طبقا لثقافاتهم وطبيعة نشأتهم العقائدية.،لكن تبقى الاحتفالية الأهم والأشهر هي احتفالية الانتهاء من عام والانتقال إلى أخر، في بداية كل عام، تأتي علينا بعض الأوقات التي نشعر فيها  باليأس والإرهاق النفسي الذي قد يدفعنا للكآبة والانكسار طوال العام الجديد هذا كنوع من التراكمات التي خلفتها الأعوام التي مرت من قبله، ننظر خلفنا  لبعض الذكريات المؤلمة  والتجارب الفاشلة ونتمنى أن نواجه ما هو أفضل.

وعلى عكس جميع ما سبق من أحاسيس فإن المخرج الكبير داود عبد السيد قدم لنا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في آخر أدوارها السينمائية نرجس الأرملة، التي  التي قضت ليلة رأس السنة بطريقة مثيرة وصاخبة تبحث عن جواز السفر المفقود حيث تشعر بالتيه والفقد والتخبط بين الاختيارات الحياتية المتاحة أمامها. 

دارت أحداث ارض الأحلام في 1993، اتسمت بطابع فلسفي كشأن معظم أفلام عبد السيد، بين ساحر سكير مستهتر وأرملة متحفظة، نرجس علي ريحان “فاتن حمامة”  تحاول العثور على جواز السفر قبل ساعات معدودة من سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية  تلبية لدعوة ابنها المهاجر للعيش معه في أرض الأحلام الأمريكية، اتسمت حياة نرجس بالانعزالية والكمون والغرق في الوحدة وذلك بعد أن ارتضت أن تتحول إلى معبر لأولادها الذين يمرون عليها في الأعياد والمناسبات ولكن بدون ممارسة حياة طبيعية لعائلة متماسكة.

 

مشهد من فيلم أرض الأحلام

 

 بل تفرق الإخوة وبقيت نرجس ترعى والدتها المسنة، وفي ليلة من عمرها في رأس السنة  تقابل نرجس عدة مواقف وشخصيات استطاعت التأثير فيها وفي طريقة تناولها للأمور واهم هذه الشخصيات هو الساحر رؤوف"يحيى الفخراني" الذي صدمته نرجس بسيارتها تحت تأثير شرودها في حسم الصراع النفسي داخلها بين قبول السفر او التمسك بأحلامها الصغيرة المتمثلة في بقائها بمصر للاعتناء بوالدتها عفيفة هانم "أمينة رزق" والمكوث وسط أصدقائها وذكرياتها، تقضي نرجس رحلة من عدة ساعات في ليلة رأس السنة بحثا عن رؤوف الساحر السكير بين الملاهي الليلية والفنادق والبارات لمساعدتها في إيجاد جواز السفر الذي تعتقد أنها فقدته وقت الحادث. 

 وتتنقل نرجس ما بين الساحر الذي أقنعها بان لديه جواز السفر وبين المنجمين الذين يحاولون التنبؤ بمكانه بالإضافة إلى غيظها منه لسلوكه المستهتر والمدهش بالنسبة إلى امرأة مهذبة فتحاول قتله ليستعين الساحر بالشرطة ويتم القبض عليها، أخيرا يعترف رؤوف انه يكذب وكل ماتمناه ان تقضي نرجس ليلة رأس السنة بصحبته، ليلة مثيرة قضتها أرملة جميلة ذات لثغة طفولية في حرف الراء فتبقى لثغتها ذكرى رأس السنة التي أهدت به جمهورها. 

أرض الأحلام احاسيس الشاشة العربية السينمائية السنة الميلادية الحضارات المخرج الكبير داود عبد السيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2023.. صلاح عبدالله ينضم لأبطال «حضرة العمدة»

حبس أخرس لإنهاء حياة آخر بطعنة داخل حظيرة فى كرداسة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

ضبط 4846 عبوة مشروبات كحولية بدون مستندات في الجيزة

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب «الصباغ» مستشارًا للتعليم الفنى والتكنولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات