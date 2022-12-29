الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه فى آخر تعاملات 2022

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية آخر تداولات العام المنقضي 2022 على صعود محدود، بدعم من عمليات شراء مؤسسية للأجانب والعرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع واضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق العام عند مستوى 961.2 مليار جنيه، مقابل 959.3 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 0.14% بما يعادل 20.32 نقطة، ليغلق العام عند مستوى 14598.53 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 37. 0%، بما يعادل 10.34 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 2801.93 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 35.0%، بما يعادل 14.62 نقطة، لينهي تعاملات العام المنقضي 2022 عند مستوى 4154.50 نقطة، وسط تداولات متوسطة، اقتربت قيمتها من مستوى 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على حوالي 982.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 56.8 ألف صفقة بيع وشراء.

أسهم و مؤشرات البورصة المصرية اخر تداولات العام المنقضي 2022 عمليات شراء مؤسسية للأجانب و العرب عمليات بيع واضحة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و الافراد العرب ربح راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1 9 مليار جنيه صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس30 رتفع المؤشر الثانوي اى جى اكس 70 متساوي الاوزان

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