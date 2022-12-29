الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. نادي سينما أوبرا الإسكندرية يحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

ينظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني احتفالاً بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ وذلك غداً الجمعة الموافق ٣٠ ديسمبر في تمام السابعة مساء بمسرح دار أوبرا الاسكندرية.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره للمخرج هاشم النحاس والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور كل من الناقد السينمائي سامي حلمي، والأديب والروائي مصطفى نصر.

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الإسكندرية الأوبرا المصرية الإسكندر الأديب العالمي نجيب محفوظ الأديب العالمي الإسكن الدكتور مجدي صابر

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